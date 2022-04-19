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Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. İrfan Can Kahveci vakası! İmzayı atıyor...

19.04.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki transfer rekabeti tırmanmaya devam ediyor. Bugüne kadar sayısız transferde karşı karşıya gelen iki takım yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu James Rodriguez için girişimlere başlayan ezeli rakipler yine çok konuşulacak bir hikayeye imza atacak. Kolombiya basını daha önce 'imkansız transfer' değerlendirmesi yapan James, son dönemdeki performans düşüklüğü sebebiyle artık transfer olabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. İrfan Can Kahveci vakası! İmzayı atıyor...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. İrfan Can Kahveci vakası yaşanabilir. Son olarak yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, şimdi de James Rodriguez'i elinden kaçırabilir. James Rodriguez, Kolombiya basınının daha önce 'imkansız' olarak nitelediği transferin artık gerçekleşebileceği belirtildi.

İKİNCİ İRFAN CAN VAKASI: JAMES RODRIGUEZ

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Fenerbahçe 'İkinci İrfan Can Kahveci vakası' için kolları sıvadı! Sarı-Lacivertlilerin Al Rayyan'dan ayrılma kararı alan ve uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan James Rodriguez için harekete geçtiği öne sürüldü.

DAHA ÖNCE 'İMKANSIZ' DENMİŞTİ ANCAK...

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Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın devrede olduğu James Rodriguez için Fenerbahçe'nin de transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Haber detayında oyuncunun daha önce Türkiye'ye gitmesinin imkansız olduğu ancak 30 yaşındaki futbolcunun son dönemdeki performans düşüklüğü sebebiyle transferin artık gerçekleşebileceği vurgulandı.

FATİH TERİM 'İRFAN CAN KAHVECİ DE BİZİ İSTİYOR' DEMİŞTİ

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Galatasaray'ın o dönemki teknik direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferini istediğini açık açık belirtmiş ve "İrfan Can Kahveci de bizi istiyor" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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