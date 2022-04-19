Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. İrfan Can Kahveci vakası! İmzayı atıyor...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. İrfan Can Kahveci vakası yaşanabilir. Son olarak yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, şimdi de James Rodriguez'i elinden kaçırabilir. James Rodriguez, Kolombiya basınının daha önce 'imkansız' olarak nitelediği transferin artık gerçekleşebileceği belirtildi.

İKİNCİ İRFAN CAN VAKASI: JAMES RODRIGUEZ

Fenerbahçe 'İkinci İrfan Can Kahveci vakası' için kolları sıvadı! Sarı-Lacivertlilerin Al Rayyan'dan ayrılma kararı alan ve uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan James Rodriguez için harekete geçtiği öne sürüldü.

DAHA ÖNCE 'İMKANSIZ' DENMİŞTİ ANCAK...

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın devrede olduğu James Rodriguez için Fenerbahçe'nin de transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Haber detayında oyuncunun daha önce Türkiye'ye gitmesinin imkansız olduğu ancak 30 yaşındaki futbolcunun son dönemdeki performans düşüklüğü sebebiyle transferin artık gerçekleşebileceği vurgulandı.

FATİH TERİM 'İRFAN CAN KAHVECİ DE BİZİ İSTİYOR' DEMİŞTİ

Galatasaray'ın o dönemki teknik direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferini istediğini açık açık belirtmiş ve "İrfan Can Kahveci de bizi istiyor" ifadelerini kullanmıştı.



