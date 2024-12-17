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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.12.2024 16:09
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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray - Trabzonspor maçı için bir paylaşımda bulundu. "16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti" şeklinde paylaşılan yazıda sarı-kırmızılıları hedef alan Fenerbahçe'nin sözleri kısa süre içinde gündeme oturdu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray - Trabzonspor maçı için bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, Galatasaray'a yönelik, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

  1. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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