Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım! "Adım adım geliyoruz..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından maç skoru paylaşımı yapan sarı - lacivertliler, Galatasaray'a mesaj gönderdi.
Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Kanarya, puanını 45'e yükseltti ve Galatasaray'ın Hatayspor ile berabere kaldığı haftada farkı 6'ya indirdi. Sarı - lacivertiler gelecek hafta sezonun flaş ekibi Göztepe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Sarı-Lacivertli takım, farklı kazanılan maç sonrası sosyal medya hesapları üzerinden Galatasaray'a göndermeli bir mesaj paylaştı.
Söz konusu paylaşımda, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle:
BURADAYIZ!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 19, 2025
Adım adım geliyoruz! 💪 pic.twitter.com/4z8yAVIRY8
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