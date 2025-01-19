Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım! "Adım adım geliyoruz..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından maç skoru paylaşımı yapan sarı - lacivertliler, Galatasaray'a mesaj gönderdi.

PUAN FARKI 6'YA DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Kanarya, puanını 45'e yükseltti ve Galatasaray'ın Hatayspor ile berabere kaldığı haftada farkı 6'ya indirdi. Sarı - lacivertiler gelecek hafta sezonun flaş ekibi Göztepe ile Kadıköy'⁬de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A MESAJ

Sarı-Lacivertli takım, farklı kazanılan maç sonrası sosyal medya hesapları üzerinden Galatasaray'a göndermeli bir mesaj paylaştı.

Söz konusu paylaşımda, sosyal medya hesabından "BURADAYIZ! Adım adım geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle: