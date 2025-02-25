Fenerbahçe'den Galatasaray'a Jose Mourinho cevabı! "Art niyetli yaklaşım, hukuki haklarımızı kullanacağız"

Fenerbahçe'den Jose Mourinho için ortaya atılan 'ırkçılık' iddiasına resmi açıklama geldi. Galatasaray'ın Mourinho için hem hukuki süreç başlatacağı hem de UEFA'ya şikayette bulunacağının öğrenilmesinin ardından sarı-lacivertlilerden de hamle gecikmedi.

Jose Mourinho'nun ırkçılık yaptığını düşünüyor musunuz? SEN DE KATIL Mourinho'nun açıklaması kesinlikle ırkçılık. Hayır ırkçılık yapmadı. Sözleri yanlış anlaşıldı. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"TAMAMEN ART NİYETLİ BİR YAKLAŞIMDIR"

"Açıklama

Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin adından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY, MOURINHO İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" denildi.