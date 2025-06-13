Fenerbahçe’den Galatasaray’a misilleme! Leroy Sane’ye rakip geliyor…

Geçtiğimiz hafta Londra’da Mourinho ile bir araya gelen Başkan Ali Koç transfer konusunda büyük isimlere yöneliyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarla istediği Heung-Min Son için nabız yoklandı. İngiliz devi Tottenham ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatan fakat Teknik Direktör Ante Postecoglou’nun gönderilmesinin ardından yıldız ismin ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Başkan Ali Koç, Tottenham Başkanı Daniel Levy ile bir araya gelerek oyuncunun bonservisi için kolaylık talep etti. Oyuncu tarafının ise yıllık maaş olarak 10-12 milyon Euro istediği ve iki taraf arasında pazarlıkların başladığı öğrenildi.

JOSE MOURINHO DEVREDE!

Tottenham’da birlikte çalıştığı ve her fırsatta övgüler yağdırdığı eski öğrencisiyle tekrar buluşmak için sabırsızlanan Jose, oyuncu ile konuşup Fenerbahçe’ye gelmesi için istekte bulundu. 32 yaşındaki yıldız oyuncu ise Fenerbahçe forması giymeye sıcak.

MENAJERLİK ŞİRKETLERİ ORTAK…

Heung-Min Son geçtiğimiz sene menajerlik şirketini değiştirerek CAA Base ile anlaşıştı. Aynı şirketin Jose Mourinho ile de çalıştığı öğrenildi. Dünyaca ünlü teknik adamın menajeri Jorge Mendes olsa da imaj hakları ve ticari konularda CAA Base ile iş birliği olması bu transfer olma ihtimalini arttıran bir sebep olarak görülüyor.

SON AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞUNDA PAY SAHİBİ

Geçtiğimiz sene Manchester United ile Avrupa Ligi finalinde karşılaşan Tottenham, karşılaşmadan galip ayrılınca kupayı müzesine götürmüştü. Avrupa ligi macerasında Tottenham formasıyla 10 kez forma giyen Koreli yıldız, 3 gol 1 asistlik performans gösterip kupanın kazanılmasında önemli rol oynamıştı.