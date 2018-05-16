Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nuri Şahin çalımı!

Fenerbahçe ile Galatasaray Nuri Şahin için kozlarını paylaşmaya hazır... 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan gurbetçi futbolcu için iki ezeli rakip devreye girdi. Alman Kicker dergisi ile Bild gazetesi de bu haberleri doğruladı.
2012'DEKİ SAVAŞI ASLAN KAZANDI
Yaşanan gelişmeler akıllara 2012 yılındaki Hamit Altıntop transferini akıllara getirdi. Gurbetçi yıldız için neredeyse 2 ay süren görüşmeler sonucunda Galatasaray Hamit'i Fenerbahçe'nin elinden almıştı. İlk bakışta Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray bir adım önde gibi gözükse de durum tam olarak böyle değil...
Çünkü Fenerbahçe hem Dortmund'a hem de milli futbolcuya daha güçlü bir teklifle gidecek. Orta sahada oyunun iki yönünü de oynayabilen komple bir futbolcu arayan Aykut Kocaman'ın da sarı- lacivertli yönetime Nuri Şahin'in transfer edilmesini istediği yönetimin de bu doğrultuda hareket ettiği öğrenildi. (Takvim)
Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş
Ozan Kabak ile Salzburg ilgileniyor!
Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!
Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!
Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!
Şenol Güneş Vincent Janssen'i veto etti!
Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!
Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Reinhard Grindel, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız oldu!
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!
Dusko Tosic'e Çin kancası! Beşiktaş 5 milyon euro istiyor
Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası
Dünya bu transferi konuşacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum