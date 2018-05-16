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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nuri Şahin çalımı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund’dan ayrılacak olan Nuri Şahin’e Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu. Transfer için Fatih Terim faktörüyle Galatasaray avantajlı gözükse de Fenerbahçe daha yüksek bir teklifle Nuri Şahin'i kadrosuna katabilir

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nuri Şahin çalımı!

Fenerbahçe ile Galatasaray Nuri Şahin için kozlarını paylaşmaya hazır... 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan gurbetçi futbolcu için iki ezeli rakip devreye girdi. Alman Kicker dergisi ile Bild gazetesi de bu haberleri doğruladı.

2012'DEKİ SAVAŞI ASLAN KAZANDI
Yaşanan gelişmeler akıllara 2012 yılındaki Hamit Altıntop transferini akıllara getirdi. Gurbetçi yıldız için neredeyse 2 ay süren görüşmeler sonucunda Galatasaray Hamit'i Fenerbahçe'nin elinden almıştı. İlk bakışta Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray bir adım önde gibi gözükse de durum tam olarak böyle değil...

Çünkü Fenerbahçe hem Dortmund'a hem de milli futbolcuya daha güçlü bir teklifle gidecek. Orta sahada oyunun iki yönünü de oynayabilen komple bir futbolcu arayan Aykut Kocaman'ın da sarı- lacivertli yönetime Nuri Şahin'in transfer edilmesini istediği yönetimin de bu doğrultuda hareket ettiği öğrenildi. (Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
nuri şahin Fenerbahçe Galatasaray Borussia Dortmund

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