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Fenerbahçe'den Galatasaray'a teklif

01.04.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk gerilimi giderek artıyor. Art arda yapılan açıklamlara bir yenisi eklendi. Fenerbahçe sosyal medya hesabımı üzerinden, "Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir!" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a teklif

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın kulüp kanallarındaki konuşmaları sonrası sarı lacivertli kulüpten çağrı geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir!

İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ve gooollllll fener 90a astııı
Taş devrinde tek kale. Mac yapildiydi onunda kupasını alsınlar Bi tafalarina soksunlar ula ali koç geldi adam. Akıllı basarisi yok olmayan şampiyonlukları istiypr bu kadar basit bir adam olamaz ya başarısızlığını kapatmak içi her pku deniyor
bunlar 2.cilik 3.cülük yarışı :)

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