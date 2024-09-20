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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'den derbi öncesi paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.09.2024 16:59
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Bu sezon Fenerbahçe kariyerini noktalayarak ezeli rakip Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'den derbi öncesi bir paylaşım geldi. İşte detayla...

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin 6. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala futbolseverlerin heyecanı katlanırken her iki takım oyuncuları da derbi atmosferine girmeye başladı.

BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM

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Özellikle bu sezon Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi için özel bir anlam taşıyacak mücadele öncesi Belçikalı oyuncudan bir paylaşım geldi.

'KUM SAATİ'

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Batshuayi'nin paylaşımındaki 'kum saati' detayı dikkat çekerken bu paylaşım eski takım taraftarlarını kızdırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Süper Lig Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
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