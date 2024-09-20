Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'den derbi öncesi paylaşım!

Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin 6. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala futbolseverlerin heyecanı katlanırken her iki takım oyuncuları da derbi atmosferine girmeye başladı.

BATSHUAYI'DEN PAYLAŞIM

Özellikle bu sezon Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi için özel bir anlam taşıyacak mücadele öncesi Belçikalı oyuncudan bir paylaşım geldi.

'KUM SAATİ'

Batshuayi'nin paylaşımındaki 'kum saati' detayı dikkat çekerken bu paylaşım eski takım taraftarlarını kızdırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...