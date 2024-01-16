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  4. Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! 3 Şubat 2023 paylaşımı yeniden gündeme geldi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! 3 Şubat 2023 paylaşımı yeniden gündeme geldi

16.01.2024 13:39 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'deki hakem kararlarında standart yakalanamadığını belirterek, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne engel olunmak istendiğini savundu. Dursun Özbek'in Ali Koç'a göndermeler yapmasının ardından sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından cevap verdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! 3 Şubat 2023 paylaşımı yeniden gündeme geldi

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap geldi. Dursun Özbek, yaptığı konuşmada, "Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak." demişti.

ALİ KOÇ'U HEDEF ALDI

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Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Buradan MHK ve TFF'ye sesleniyorum, uyarıyorum... Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolundan emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın, sene sonunda sessiz sedasız çekilsinler... Sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyin..." sözleriyle Ali Koç'u hedef almıştı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GELDİ

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Fenerbahçe, Dursun Özbek'in bu açıklamalarından hemen sonra 3 Şubat 2023'te paylaştığı bir gönderiyi yeniden paylaştı.

bu açıklamalar sonrası 3 Şubat 2023'te yaptığı bir gönderiyi yeniden paylaştı.

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