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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Onyekuru...

26.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce Emre Akbaba, Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin transferinde karşı karşıya gelmişti. Yıldız oyuncu için kulübüyle temaslara başlayan sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibine bir çalım daha atmak üzere. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Onyekuru...

Yaz transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala taraftarları transfer heyecanı sardı. Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Galatasaray ile sezonu üçüncü sırada noktalayan Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.Son yıllarda iki ezeli rakip arasında müthiş bir transfer çekişmesi yaşanıyor. O dönem Alanyaspor'daki performansıyla yıldızı parlayan Emre Akbaba'ya iki dev talip olmuş, deneyimli oyuncu Galatasaraylı olmasından dolayı tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanmıştı.

VEDAT MURIQI F.BAHÇE'YE GELDİ

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2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla golleri ve asistleri ile dikkat çeken Vedat Muriqi'ye Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuş, rekabeti sarı-lacivertli kulüp kazanmıştı.

MERT HAKAN'I FENERBAHÇE KAPTI

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Süper Lig'in iki devi, geçen sezon yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmiş, tecrübeli orta saha oyuncusu sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.

İRFAN CAN SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYDİ

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Geçtiğimiz ocak transfer döneminin en çok konuşulan ismi ise İrfan Can Kahveci oldu. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz" demiş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek milli yıldızı sarı-lacivertli kulübe kazandırmıştı.

FENERBAHÇE'DEN ONYEKURU HAMLESİ

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Galatasaray'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'den kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı yıldız için flaş hamle geldi.

SEÇİMLER KULÜBÜN ELİNİ KOLUNU BAĞLADI

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Sarı-kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Galatasaray bu konuda adım atamıyor.

"4.5 MİLYON EUROYU ÖDEMEYE HAZIRIZ"

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Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti. Sarı-lacivertlilerin öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon euroyu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.

YENİ YÖNETİMİN TRANSFER EDEBİLME HAKKI KAYBOLACAK

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Galatasaray'da yeni yönetim de Onyekuru için girişimde bulunabilir ancak 4,5 milyon euroya transfer edebilme hakkı kaybolacak. Bu durumda Monaco yönetimi de piyasa koşullarına göre istediği bonservis fiyatını isteme hakkına sahip olacak.

G.SARAY DEVREYE GİRERSE FİYAT ARTIRIMI

14 Haziran'da opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse Fenerbahçe yönetimi strateji değiştirerek fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.


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