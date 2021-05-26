Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Onyekuru...

Yaz transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala taraftarları transfer heyecanı sardı. Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Galatasaray ile sezonu üçüncü sırada noktalayan Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.Son yıllarda iki ezeli rakip arasında müthiş bir transfer çekişmesi yaşanıyor. O dönem Alanyaspor'daki performansıyla yıldızı parlayan Emre Akbaba'ya iki dev talip olmuş, deneyimli oyuncu Galatasaraylı olmasından dolayı tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanmıştı.

VEDAT MURIQI F.BAHÇE'YE GELDİ

2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla golleri ve asistleri ile dikkat çeken Vedat Muriqi'ye Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuş, rekabeti sarı-lacivertli kulüp kazanmıştı.

MERT HAKAN'I FENERBAHÇE KAPTI

Süper Lig'in iki devi, geçen sezon yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmiş, tecrübeli orta saha oyuncusu sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.

İRFAN CAN SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYDİ

Geçtiğimiz ocak transfer döneminin en çok konuşulan ismi ise İrfan Can Kahveci oldu. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz" demiş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek milli yıldızı sarı-lacivertli kulübe kazandırmıştı.