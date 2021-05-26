Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Onyekuru...

Yaz transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala taraftarları transfer heyecanı sardı. Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Galatasaray ile sezonu üçüncü sırada noktalayan Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.Son yıllarda iki ezeli rakip arasında müthiş bir transfer çekişmesi yaşanıyor. O dönem Alanyaspor'daki performansıyla yıldızı parlayan Emre Akbaba'ya iki dev talip olmuş, deneyimli oyuncu Galatasaraylı olmasından dolayı tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanmıştı.
2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla golleri ve asistleri ile dikkat çeken Vedat Muriqi'ye Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuş, rekabeti sarı-lacivertli kulüp kazanmıştı.
Süper Lig'in iki devi, geçen sezon yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmiş, tecrübeli orta saha oyuncusu sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.
Geçtiğimiz ocak transfer döneminin en çok konuşulan ismi ise İrfan Can Kahveci oldu. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz" demiş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek milli yıldızı sarı-lacivertli kulübe kazandırmıştı.
Galatasaray'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'den kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı yıldız için flaş hamle geldi.
Sarı-kırmızılılar, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Galatasaray bu konuda adım atamıyor.
Bunu gören Fenerbahçeli kurmaylar 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti. Sarı-lacivertlilerin öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon euroyu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.
Galatasaray'da yeni yönetim de Onyekuru için girişimde bulunabilir ancak 4,5 milyon euroya transfer edebilme hakkı kaybolacak. Bu durumda Monaco yönetimi de piyasa koşullarına göre istediği bonservis fiyatını isteme hakkına sahip olacak.
14 Haziran'da opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse Fenerbahçe yönetimi strateji değiştirerek fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.
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