Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap!

Fenerbahçe sosyal medya hesabından Galatasaray'a cevap verdi. Dursun Özbek'in gündem olan konuşmalarının ardından hemen harekete geçen sarı-lacivertlilerin açıklaması ortalığı bir hayli karıştırdı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Galatasaray Spor Kulübü'ne Çağrımızdır

Kendileri için her şey yolunda iken 'itidal çağrıları' yapıp ilk puan kaybında "Sportif AŞ Başkanvekili'nin basın toplantısı yapacağını" duyuran rakibimiz, bugün bir sürprizle Başkanı ve İkinci Başkanının da yer aldığı, üç kişilik -geniş katılımlı- bir basın toplantısı düzenlemiştir.

İlgili toplantının tek odağının, algıların tek hedefinin, ısmarlama sorular soran yönlendirilmiş basın mensuplarının tek paydasının Kulübümüz olması, Fenerbahçemizin büyüklüğünün göstergesidir!

Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran, kendilerini akıllı ve tüm kamuoyunu konulardan bihaber zanneden bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk.

Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz.

Kulübümüzü altı boş söylemlerle sürekli itham edenlerin, bu çağrımızı tarihi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konuda Fenerbahçe'nin duruşunu ve rakibimizin tutumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

GALATASARAY NE DEMİŞTİ?

Dursun Özbek: "Dünya spor tarihinde belki de ilk defa bir kulüp başkanı, 'Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar' diye açıklama yaptı. Üstelik bu kişi 5 senedir başkan. Arkadaş, kim seni şampiyon yapmayacak? Kimi kastediyorsun? Samimiysen açıkla. Galatasaray'da böyle bir açıklamayı yapan başkan, o görevde bir saniye duramaz"

"SAYIN ALİ KOÇ'UN BİR MAĞDURİYET YARATMAYA ÇALIŞTIĞINI İFADE ETTİM"

Dursun Özbek: "Sayın Ali Koç'un bir mağduriyet yaratmaya çalıştığını ifade ettim. Böyle bir şeyin, bir kulüp başkanının ifadesine yakıştığını düşünmüyorum. 6 yıldır Mehmet Büyükekşi başkan değildi. Ondan evvel bir başkası başkandı, ondan evvel de bir başkası. Ali Koç'un ifadesindeki eksiklik şu, bir şey ifade etmeye çalışıyor ancak neyi ifade ettiği meçhul. 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' ifadesindeki özne kim? TFF ve MHK bizi şampiyon yapmayacak diyorsa, siz başkanken federasyonlar değişmiş, hepsi mi bunu istiyor? Orada Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması, bunun bir mağduriyet yaratmaktan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mağduriyete bağlı bir avantaj yakalama amaçlı yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum."





