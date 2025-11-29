SPOR

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine görülmemiş prim!

Sadettin Saran’ın, Galatasaray derbisi öncesi takıma 100 milyon TL prim vaadinde bulunduğu öğrenildi. Kritik maç öncesi verilen bu motivasyon hamlesi, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı.

Emre Şen

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi takıma 100 milyon TL prim sözü verdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin bu hamlesi, hem derbiye verilen önemi hem de kazanma isteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"MAÇI KAZANIRSAK ÖDÜLÜNÜZ HAZIR"

Saran’ın, futbolcularla yapılan toplantıda “Bu maçı kazanırsak ödülünüz hazır” diyerek motivasyonu en üst düzeye çıkardığı belirtildi. Takım içinde prim açıklamasının ardından morallerin yükseldiği ve derbi için hazırlıkların daha konsantre bir şekilde sürdüğü ifade ediliyor.

OYUNCULARA EKSTRA MOTİVASYON

Derbinin hem puan durumunda hem de psikolojik üstünlük açısından kritik değeri bulunurken, verilen yüksek primin oyuncular üzerinde olumlu etki yarattığı öğrenildi. Teknik ekibin de açıklanan primden memnun olduğu ve bu sürecin takıma pozitif yansıdığını yönetime ilettiği kaydedildi.

