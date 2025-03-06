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  4. Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.03.2025 15:30
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Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Sarı-lacivertli cepheden eşleşmenin hemen ardından yabancı hakem talebi geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, kura çekimini değerlendirip yabancı hakem talebinde bulundu.

"İYİ OLAN KAZANSIN"

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Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz." dedi.

YABANCI HAKEM TALEBİ!

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Belgü, "Fenerbahçe - Galatasaray maçları her zaman güzel bir atmosferde geçiyor. İnşallah hak eden kazanır. Tabii ki Fenerbahçe kazansın isteriz. Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de yabancı hakemin olmasını arzu ederiz." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz. Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim. Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." diyerek yabancı hakem talebine açık kapı bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem fenerbahçe galatasaray
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