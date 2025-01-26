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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamasına gece yarısı flaş cevap! "Hesap vakti"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2025 07:31
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Fenerbahçe Kulübünden, Galatasaray'ın Konyaspor maçı ardından yaptığı açıklamaya gece yarısı flaş bir cevap geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamasına gece yarısı flaş cevap! "Hesap vakti"

Galatasaray'ın Konyaspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maç hakkında konuşmasına gece yarısı cevap geldi. Yapılan açıklamalara gece saat 01.46'da yanıt verdi.

FENERBAHÇE: "HESAP VAKTİ!"

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"Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine 'sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir.

Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy'de ensenizde olacağını hatırlatırız.

Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.

Birleş, savaş, zafer bizim olacak.

Hesap vakti!"

GALATASARAY NE DEMİŞTİ?

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray - Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Okan Buruk, "Her maçta hakem hatası olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Kimseye karşı bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında hata olmuyor. Genel olarak bu hatalar yapılıyor. Yabancı VAR hakeminin gelmesinin ardından bariz hatalar görüyoruz. Geçen hafta bizim maçımızda elle oynama vardı. O penaltının verilmemesi kafamızda bir soru işareti oluşturuyor. Bugünkü ofsayt pozisyonunda karar bence yanlış. Yarın da gözümüz rakibimizin maçında olacak. Her maç, şampiyonluk için önemli. Hakemlerin performansını da rakibimizin performansını da seyredeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Metin Öztürk ise, "Belki geçen maç 2 puanımız alınmamış olsaydı fark 11 olacaktı. İkinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe daha evvel bizimle çok dişli bir maç oynadı. Çok iyi bir takım. Avrupa hayalleri var. Çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah hakem, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye, 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız." demişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray Tartışması

Fenerbahçe'nin yanıtı doğru
Galatasaray'ın açıklamaları daha mantıklı
Her iki taraf da abartıyor
İlgilenmiyorum

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Fenerbahçe Fenerbahçe
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Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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