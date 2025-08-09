SPOR

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı eleştirisi! ''Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir'' açıklamasında bulundu...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, heyecan dolu bir karşılaşmayla başladı. Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkarken, maç 3-0 sarı kırmızılıların galibiyetiyle sona erdi. Maçın hemen ardından hakem Ali Şansalan’ın kararlarını eleştiren bir metin yayınlayan Fenerbahçe, ‘‘Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir’’ dedi.

Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Maçın ardından hakem kararları daha ilk haftadan tartışmaya açıldı. Karşılaşma bittikten sonra resmi hesabından açıklama yayınlayan Fenerbahçe, ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte sarı lacivertlilerin açıklaması…

‘‘TFF, MHK’DEN BUNUN HESABINI EN KISA SÜREDE SORMALIDIR!’’

‘‘Kamuoyuna Açıklama,

Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir. Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır! Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.

A. Sertaç Komsuoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili

GALATASARAY’DAN YANIT GİBİ PAYLAŞIM

Gaziantep deplasmanından rahat bir galibiyetle dönen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe’nin daha ilk maçın bitiminde TFF ve MHK yönetim kurullarını eleştirip, Galatasaray’ın haksız bir galibiyet aldığı yönünde yazı paylaşmasının ardından, cevap niteliğinde emoji paylaştı. Sane fotoğrafının altına sus işareti yapılan paylaşımın Fenerbahçe’nin paylaşımından tam 12 dk sonra atılması, açıklama cevap nitelinde yorumlandı.

