Fenerbahçe'den Galatasaraylı Ömer Bayram'a transfer teklifi

Fenerbahçe'de transferin bir numaralı ismi Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Mert Hakan Yandaş transferinde başrol oynayan ve oyuncuyu Galatasaray'ın elinden alan Emre Belözoğlu bu kez Ömer Bayram için devreye girdi.

TELEFONLA ARADI

Milli takımdan arkadaşı olan Galatasaraylı oyuncuyu telefonla arayan Emre Belözoğlu gelecek sezon için Ömer Bayram'ın planlarını sordu ve kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini iletti.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 400 bin Euro kazanan Ömer Bayram, Emre Belözoğlu'na henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek sezon yapılacak planlamaya göre kararını verecek.

13 ASİST YAPTI

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 35 maçta forma giyen ve 1 gol, 13 asistlik performans sergileyen Ömer Bayram geçen sezon başında 400 bin Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.