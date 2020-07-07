SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe'den Galatasaraylı Ömer Bayram'a transfer teklifi

Fenerbahçe'den Galatasaraylı Ömer Bayram'a transfer teklifi

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük yapacak Emre Belözoğlu Ömer Bayram'a trasfer teklifinde bulundu. Belözoğlu gelecek sezon Ömer'i Fenerbahçe kadrosunda görmek istediğini bildirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaraylı Ömer Bayram'a transfer teklifi

Fenerbahçe'de transferin bir numaralı ismi Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Mert Hakan Yandaş transferinde başrol oynayan ve oyuncuyu Galatasaray'ın elinden alan Emre Belözoğlu bu kez Ömer Bayram için devreye girdi.

TELEFONLA ARADI

Milli takımdan arkadaşı olan Galatasaraylı oyuncuyu telefonla arayan Emre Belözoğlu gelecek sezon için Ömer Bayram'ın planlarını sordu ve kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini iletti.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 400 bin Euro kazanan Ömer Bayram, Emre Belözoğlu'na henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek sezon yapılacak planlamaya göre kararını verecek.

13 ASİST YAPTI

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 35 maçta forma giyen ve 1 gol, 13 asistlik performans sergileyen Ömer Bayram geçen sezon başında 400 bin Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Sneijder itiraf etti: "Keşke Galatasaray'da..."Sneijder itiraf etti: "Keşke Galatasaray'da..."
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Fatih Terim çıldırdı! "O hariç herkesi satın"

Fatih Terim çıldırdı! "O hariç herkesi satın"

''Yerinde olsam utancımdan istifa ederim''

''Yerinde olsam utancımdan istifa ederim''

Arda Turan transferinde mutlu son

Arda Turan transferinde mutlu son

Tarihin en yüksek sözleşmesini imzaladı

Tarihin en yüksek sözleşmesini imzaladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaraylı Ömer Bayram'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saraylı yıldıza flaş teklif!

Galatasaray'da Falcao ve Lemina Alanyaspor kamp kadrosuna alınmadı

G.Saray'da şok! Kamp kadrosuna alınmadılar...

Sneijder'den flaş Galatasaray itirafı!

Sneijder itiraf etti: "Keşke Galatasaray'da..."

Fatih Terim'den flaş başkanlık açıklaması!

Fatih Terim'den flaş başkanlık açıklaması!

Kolombiya basını: "Falcao, Trabzonspor maçında çok şıktı"

Falcao, Trabzonspor maçında çok şıktı

Fatih Terim çıldırdı! Muslera hariç herkesi satın

Fatih Terim çıldırdı! "O hariç herkesi satın"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.