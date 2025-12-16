Fenerbahçe'den gitmişti, İtalya'da kabusu yaşadı! Edin Dzeko'nun yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği başarılı dönemin ardından sezon başında Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, mor-beyazlı formayla umduğunu bulamadı. İtalyan basını, Boşnak yıldızın devre arasında takımdan ayrılacağını ve yeni rotasının netleştiğini duyurdu.

FIORENTINA DEFTERİ ERKEN KAPANDI

Serie A'da kâbus gibi bir sezon geçiren ve ligin son sırasına kadar gerileyen Fiorentina'da fatura tecrübeli isimlere kesildi. Kötü gidişatın sorumlularından biri olarak gösterilen ve taraftarın tepkisini çeken Dzeko, ayrılık kararı alan isimlerin başında geliyor. 39 yaşındaki golcünün Fiorentina macerası sadece yarım sezon sürebildi.

YENİ ADRESİ: GENOA!

İtalyan medyasında yer alan sıcak gelişmelere göre; Edin Dzeko Serie A'da kalmaya devam edecek ancak forma rengi değişecek. Tecrübeli golcünün Genoa ile transfer görüşmelerinde sona geldiği ve devre arasında imzayı atacağı belirtildi. Genoa'nın bu transferde çok ısrarcı olduğu ve anlaşmanın ocak ayında resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

17 MAÇTA SADECE 2 GOL

Büyük umutlarla transfer edilen Dzeko'nun istatistikleri de hayal kırıklığı yarattı. Fiorentina formasıyla çıktığı 17 resmi maçta rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen yıldız isim, beklentilerin çok altında kaldı.