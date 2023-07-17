SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den gittiğine bin pişman oldu! Enner Valencia'nın Internacional kariyeri hiç beklediği gibi başlamadı...

Fenerbahçe'den gittiğine bin pişman oldu! Enner Valencia'nın Internacional kariyeri hiç beklediği gibi başlamadı...

17.07.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride kalan sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayan; Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürerek bitiren Fenerbahçe'de Enner Valencia, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ligi gol kralı olarak bitiren Ekvadorlu golcü, sezonun sona ermesinin ardından Brezilya ekibi Internacional'e imza atmıştı. Yıldız futbolcunun yeni takımındaki kariyeri ise beklediği gibi başlamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den gittiğine bin pişman oldu! Enner Valencia'nın Internacional kariyeri hiç beklediği gibi başlamadı...

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de Enner Valencia, attığı gollerle taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Sarı - lacivertlilerdeki sözleşmesinin son sezonunda gol krallığı yaşayan Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşamamasının ardından Brezilya ekibi Internacional'e transfer olmuştu.

AA-20230129-30121128-30121125-FENERBAHCE_KASIMPASA (Large)

Yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza atan Valencia'nın Internacional'deki kariyeri beklediği gibi başlamadı.

2 MAÇTA ETKİSİZ KALDI

FydF0BUWYAIfWzK

Transfer olduğu günden bu yana 2 maça çıkan Enner Valencia, 135 dakika sahada kaldı ve henüz golle tanışamadı.

İlk maçına Fluminense deplasmanında çıkan 33 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında oyundan alındı. Internacional ise sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

F1MH9vvWYAM5tCP

İkinci müsabakasında ise Palmeiras karşısında boy gösteren Valencia, 90+1. dakikada yerini Gabriel'e bıraktı. Karşılaşma ise 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Tecrübeli futbolcunun Brezilya'da gösterdiği etkisiz performans, taraftarların tepkisini çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Enner Valencia fenerbahçe internacional Süper Lig de sezon bıraktı süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu
Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.