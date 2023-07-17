Fenerbahçe'den gittiğine bin pişman oldu! Enner Valencia'nın Internacional kariyeri hiç beklediği gibi başlamadı...

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de Enner Valencia, attığı gollerle taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Sarı - lacivertlilerdeki sözleşmesinin son sezonunda gol krallığı yaşayan Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşamamasının ardından Brezilya ekibi Internacional'e transfer olmuştu.
Yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza atan Valencia'nın Internacional'deki kariyeri beklediği gibi başlamadı.
Transfer olduğu günden bu yana 2 maça çıkan Enner Valencia, 135 dakika sahada kaldı ve henüz golle tanışamadı.
İlk maçına Fluminense deplasmanında çıkan 33 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında oyundan alındı. Internacional ise sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
İkinci müsabakasında ise Palmeiras karşısında boy gösteren Valencia, 90+1. dakikada yerini Gabriel'e bıraktı. Karşılaşma ise 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Tecrübeli futbolcunun Brezilya'da gösterdiği etkisiz performans, taraftarların tepkisini çekti.