Fenerbahçe'den gönderilmişti! Jhon Duran ilk maçından yaptıklarıyla ülke gündeminde

Jhon Duran, Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini beklenmedik bir şekilde sonlandırmasının ardından sezon sonuna kadar Zenit Saint Petersburg forması giymek üzere imza attı. Kolombiyalı golcü, yeni takımıyla ilk lig maçında taraftarın karşısına çıktı.

61 DAKİKA SAHADA KALDI

Zenit’in sahasında Kaliningrad ekibini ağırladığı mücadeleye ilk 11’de başlayan 22 yaşındaki forvet, 61 dakika sahada kaldı. Teknik heyetin hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olarak sahaya sürülen Durán, karşılaşma boyunca beklenen etkiyi yaratmakta zorlandı.

SADECE 1 ŞUT ÇEKTİ

Mücadelede yalnızca 1 şut çekebilen genç oyuncu, net bir gol pozisyonuna giremedi. Gol beklentisi (xG) değeri 0.05’te kalan Duran, skor üretme konusunda varlık gösteremediği bir performans sergiledi.

TAKIM SONUNCUSU

Topla buluşma sayısı da dikkat çekici derecede düşük kaldı. 61 dakikada sadece 14 kez topla temas eden Kolombiyalı futbolcu, sahaya ilk 11’de çıkan Zenitli oyuncular arasında bu alanda son sırada yer aldı. İkili mücadelelerde de istediği üstünlüğü kuramayan DurAn, girdiği 9 mücadelenin yalnızca 2’sini kazanabildi. Hava toplarında da etkisiz kalan genç forvet, çıktığı 4 mücadelenin 3’ünü kaybetti.

Pas oyununa katkısı da sınırlı kaldı. Sahada kaldığı süre boyunca 9 pas deneyen Duran, bunların 6’sında isabet sağladı ve yüzde 67 başarı oranında kaldı. Zenit karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, Jhon Duran’ın ilk sınavı soru işaretleriyle geçti.