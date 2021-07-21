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Fenerbahçe'den Göztepe'ye golcü transferi! Kemal Ademi...

21.07.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe’nin forvet oyuncusu Kemal Ademi'ye kanca attı. Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasından sonra Kemal Ademi de ayrılırsa, Fenerbahçe maaş yüklerinden biraz da olsa kurtulmuş olacak.

Fenerbahçe'den Göztepe'ye golcü transferi! Kemal Ademi...

Süper Lig’de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe’den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan’la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi’yi de düşündüğü vurgulandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın raporunu bekleyen Göztepe’nin şartların oluşması halende Ademi’ye imza attıracağı kaydedildi.

Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye’yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.

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BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

2020 yazında Basel'den bonservisi alınan ve beklentilerin altında kalarak devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Kemal Ademi
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