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Antalyaspor'dan Sinan Gümüş hamlesi

21.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son dakika! Sarı lacivertlilerde eski teknik direktör Ersun Yanal, yeni sezon öncesi Fenerbahçeli 2 yıldız için yönetime resmi teklif yaptı. Bu isimlerden birinin Sinan Gümüş olması dikkat çekti. İşte detaylar...

Antalyaspor'dan Sinan Gümüş hamlesi

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezona Portekizli teknik direktör Vitor Pereira başlayan sarı lacivertlilerde hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin de karar verileceği maçlarda Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal'dan sürpriz bir teklif geldi.Fenerbahçe Vitor Pereira yönetiminde son olarak Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler üstün bir oyunla rakibi Kasımpaşa'yı 4-1 gibi net bir skorla sahadan galip ayrıldı.

ERSUN YANAL SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaşma sağlayan eski Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal ara transfer döneminde yasak nedeniyle takıma oyuncu transfer edememişti. Yaz transfer döneminde transfer çalışmalarına başlayan Yanal eski takımı Fenerbahçe'ye yöneldi.

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RESMİ TEKLİF

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun büyük umutlarla transfer ettiği Sinan Gümüş ve Mame Thiam'a Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor talip oldu. Nexus Sport'un haberine göre Akdeniz temsilcisi Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

KİRALIK OLARAK TRANSFER

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'un resmi teklif sonrası Fenerbahçe teknik direktör Vitor Pereira'nın kararını beklediği öğrenildi. Yanal, iki yıldızı da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli kanat oyuncusu Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Akdeniz ekibi Antalyaspor'da forma giyiyordu. Sinan Gümüş, sözleşmesi biter bitmez bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 20 maçta 3 gol 1 asiste imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
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