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Fenerbahçe'den hakem Numanoğlu hakkında açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.11.2020 19:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'den hakem Numanoğlu hakkında açıklama

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş ile oynayacakları maçın hakemi ile ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçının öncesinde sosyal medyada maçın hakemi hakkında dile getirilen ve ciddiye almadığımız bazı iddiaların resmi söylemlerde de bahsedilmesi üzerine bu açıklamayı yapmamız zorunlu hale gelmiştir.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun Başkanımız Ali Koç'un şirketlerinden birinde çalıştığı iddiası tamamen hayal ürünüdür. Numanoğlu'nun ne şu anda ne de geçmişte Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbirinin şirketleri ile herhangi bir ilişkisi olmamıştır. Bunun yanında Numanoğlu'nun babasının kulübümüzde futbol oynadığı iddiası da yine tamamen hayal ürünüdür.

Bu iddiaları ortaya atanlar iddialarını ispatlamakla mükelleftir.

Tüm bunların yanında, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun geçen sezonki Kayserispor maçımızda takımımız aleyhine gerçekleşen tartışmalı kararlarına rağmen, Kulübümüz bu atama ardından maçın hakemi hakkında herhangi bir açıklama yapmama yolunu seçmiştir.

Çünkü Türk futbolunda artık maçların öncesinde hakemleri baskı altına almak için çeşitli algı operasyonları yapmak Türk futboluna hiçbir fayda sağlamamaktadır ve bu tarz yaklaşımlar artık futbolumuzun içinde yer bulmamalıdır. Kulübümüzün hafta sonu oynanacak maçta hakemlerden tek beklentisi, hiçbir baskı altında kalmadan, kafalarında hiçbir soru işareti olmadan, sahada gördüklerini çalmaları, adaletli ve hakkaniyetli bir maç yönetmeleridir.

Hafta sonu oynanacak olan derbi maçında her iki takım futbolcularına da başarılar diler, hak eden tarafın kazanmasını temenni ederiz."

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