Fenerbahçe'den Hamdallah hamlesi! Süper golcü...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından dev bir golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarını yürütüyor... En az Kosovalı golcü kadar kaliteli santrafora sahip olmak isteyen Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun aradığı ismi bulduğu öğrenildi.Edinilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Al-Nasr Riyad'da forma giyen gol makinesi Abderazak Hamdallah'ı istiyor.
Transferden sorumlu isim Emre Belözoğlu'nun operasyonda bizzat devrede olduğu Hamdallah için sarı lacivertli kulübün yönetiminin de oldukça ısrarcı olduğu ifade edildi.
Forvet transferi konusunda büyük çaba sarf eden Fenerbahçeli kurmayların, Hamdallah'ı özellikle takip ettiği ve istatistiksel bazda hem Emre Belözoğlu'nu hem de Erol Bulut'u tatmin ettiği kaydedildi. Yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bu transferi resmen açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Hamdallah transferindeki ısrarının 1 numaralı önceliği, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi olması. Daha önce Avrupa'da üst düzey bir takımda forma giymemiş olması da Hamdallah'ın, Fenerbahçe'ye sıcak bakmasına sebep oldu.
Öte yandan Hamdallah'ı Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve İtalya Serie A kulübü Lazio'nun da istediği ancak Fenerabahçe'nin transferde en avantajlı kulüp olduğu dile getirildi.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber bir an önce transferi sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin, bu hafta içerisinde oyuncuya resmi imzayı attırmak istediği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği aktarıldı.
Kariyeri boyunca 208 müsabakada rol alan Abderazak Hamdallah, 186 gol kaydederken 41 asist üretti.Hamdallah, geçtiğimiz sezon 33 maçta 37 gol 5 asistle oynamıştı.
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