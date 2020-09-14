Fenerbahçe'den Hamdallah hamlesi! Süper golcü...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından dev bir golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarını yürütüyor... En az Kosovalı golcü kadar kaliteli santrafora sahip olmak isteyen Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun aradığı ismi bulduğu öğrenildi.Edinilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Al-Nasr Riyad'da forma giyen gol makinesi Abderazak Hamdallah'ı istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Transferden sorumlu isim Emre Belözoğlu'nun operasyonda bizzat devrede olduğu Hamdallah için sarı lacivertli kulübün yönetiminin de oldukça ısrarcı olduğu ifade edildi.

EN AZ 20-30 GOL BEKLENİYOR

Forvet transferi konusunda büyük çaba sarf eden Fenerbahçeli kurmayların, Hamdallah'ı özellikle takip ettiği ve istatistiksel bazda hem Emre Belözoğlu'nu hem de Erol Bulut'u tatmin ettiği kaydedildi. Yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bu transferi resmen açıklaması bekleniyor.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fenerbahçe'nin Hamdallah transferindeki ısrarının 1 numaralı önceliği, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi olması. Daha önce Avrupa'da üst düzey bir takımda forma giymemiş olması da Hamdallah'ın, Fenerbahçe'ye sıcak bakmasına sebep oldu.