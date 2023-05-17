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Fenerbahçe'den ikinci transfer! Ryan Kent'ten sonra Alfredo Morelos ile görüşme yapıldı

17.05.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk bombası Ryan Kent'ten sonra bir transfer daha gerçekleşmek üzere. Forvet konusunda Alfredo Morelos ile dirsek teması kuran sarı-lacivertliler somut adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe'den ikinci transfer! Ryan Kent'ten sonra Alfredo Morelos ile görüşme yapıldı
Alfredo Morelos

Alfredo Morelos

KOL Kolombiya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun ilk transferini yapmıştı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de bir transfer daha gerçekleşmek üzere.

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Rangers oyuncusu Ryan Kent ile anlaşan Fenerbahçe, yine bir Rangers oyuncusu Alfredo Morelos ile görüşüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla İskoç ekibine veda eden Alfredo Morelos, bedelsiz bir şekilde sezon sonunda yeni takımına imza atacak.

TEK İSTEYEN FENERBAHÇE DEĞİL

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26 yaşındaki forvet oyuncusunu isteyen sadece Fenerbahçe değil. İngiltere'den Everton'ın da istediği Alfredo Morelos için şartları zorlayan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde daha net adımlar atarak bu transferi bitirmek isteyecek.


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