Fenerbahçe'den ikinci transfer! Ryan Kent'ten sonra Alfredo Morelos ile görüşme yapıldı

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun ilk transferini yapmıştı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de bir transfer daha gerçekleşmek üzere.

SOSYAL MEDYADAN TAKIMA VEDA ETTİ

Rangers oyuncusu Ryan Kent ile anlaşan Fenerbahçe, yine bir Rangers oyuncusu Alfredo Morelos ile görüşüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla İskoç ekibine veda eden Alfredo Morelos, bedelsiz bir şekilde sezon sonunda yeni takımına imza atacak.

TEK İSTEYEN FENERBAHÇE DEĞİL

26 yaşındaki forvet oyuncusunu isteyen sadece Fenerbahçe değil. İngiltere'den Everton'ın da istediği Alfredo Morelos için şartları zorlayan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde daha net adımlar atarak bu transferi bitirmek isteyecek.



