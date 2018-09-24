Fenerbahçe'den ilginç Şenol Güneş hatası!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi geçen sezon Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle tüm gözler Şenol Güneş'e çevrilmişti. Tecrübeli teknik direktör zorlu derbide Kadıköy'de yoğun tepki aldı. Maçın başlamasından 1 saat önce Fenerbahçe tribünleri Şenol Güneş'e tepki göstermeye başladı.
'TEKNİK SORUMLU' HATASI
Karşılaşma öncesi ev sahibi tarafından hazırlanan esame listelerinde ilginç bir hata dikkat çekti ve Şenol Güneş için farklı bir tanım yapıldı. Hazırlanan esame listesinde Phillip Cocu için teknik direktör ifadesi yer alırken, Şenol Güneş için ise 'teknik sorumlu' yazıldı. (Milliyet)
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