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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması!

01.12.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci için bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de futbolcu İrfan Can Kahveci, "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti.

Sarı - lacivertli kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerine ilişkin görüşlerimizi Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan bugün yaptığı açıklamalarla değerlendirmişti.

Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler, Genel Sekreterimizin Kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir.

Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir 'saldırı' niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir.
Maç içerisinde yaşanan ve koridorda devam eden sataşmalardan doğan ikili diyaloğun sonunda yaşananlar futbol sahalarında hemen her hafta karşılaştığımız diyaloglardan farklı değildir.

Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK'ya sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci'ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyor;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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