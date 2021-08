Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın MR sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Filip Novak'ta "grade 2 a strain" İrfan Can Kahveci'de ise "grade 1 strain" tespit edildiği kaydedildi. İrfan Can Kahveci'nin 1 hafta içinde dönmesi beklenirken, Novak'ın iyileşmesinin ise 3-4 haftayı bulabileceği belirtiliyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir.

Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."