SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

20.08.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-turunda oynadığı Helsinki maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak için açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın MR sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Filip Novak'ta "grade 2 a strain" İrfan Can Kahveci'de ise "grade 1 strain" tespit edildiği kaydedildi. İrfan Can Kahveci'nin 1 hafta içinde dönmesi beklenirken, Novak'ın iyileşmesinin ise 3-4 haftayı bulabileceği belirtiliyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ları çekilmiştir.

Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş maçı öncesi iddialıBeşiktaş maçı öncesi iddialı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
'Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum''Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum'
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Filip Novak İrfan Can Kahveci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Taliban'dan korkunç infaz!

Taliban'dan korkunç infaz!

Golü attı ama sonrası olay oldu

Golü attı ama sonrası olay oldu

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.