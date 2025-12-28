SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray maçı öncesi Fethiye İlçe Stadyumu'nun son hali şoke etti!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında 13 Ocak Salı günü Fethiyespor ile karşılaşacak. Maç öncesi iki takımda hazırlıklarına devam ederken, stadyumdan gelen görüntüler endişe verici hal almaya başladı. İşte stadyumdan gelen son görüntüler...

Galatasaray maçı öncesi Fethiye İlçe Stadyumu'nun son hali şoke etti!
Burak Kavuncu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.hafta maçları öncesi takımlar hazırlıklarına devam ederken, Galatasaray ilk maçta Başakşehir'i 1-0 ile geçmesinin ardından ikinci maçta Fethiyespor ile karşılaşacak. Maç öncesi stadyum zemininden gelen son görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

PORTATİF TRİBÜN OLUŞTURULUYOR!

Galatasaray maçı öncesi Fethiye İlçe Stadyumu nun son hali şoke etti! 1

İlçe stadındaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine, aynı kapasitede portatif tribün kuruluyor. Eski hali 6 bin 963 kapasiteli olup kapalı tribünü bu sezon başında çürük raporuyla yıkılan Fethiye İlçe Stadı'nda 13 Ocak'ta saat 20.30'da oynanacak karşılaşma öncesi yönetim statta 3 bin kişilik seyyar tribün inşaatına da başladı.Tribünün montajı hafta içinde tamamlanıp Fethiye için tarihi olan maça yetişecek.

İŞTE STADYUMDAN GELEN GÖRÜNTÜLER!

Galatasaray maçı öncesi Fethiye İlçe Stadyumu nun son hali şoke etti! 2

13 Ocak’ta Galatasaray’ı ağırlayacak olan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da maç hazırlıkları devam ederken, stadyum son haline dair görüntüler ortaya çıktı.

Galatasaray maçı öncesi Fethiye İlçe Stadyumu nun son hali şoke etti! 3

Stadyum zemininde oluşan bozukluklar bu maç öncesi sakatlık endişelerini ön plana çıkartırken, bu görüntüler sosyal medyada büyük eleştirilere sebep oldu.

BİLETLER CEP YAKIYOR...

Galatasaray maçı öncesi Fethiye İlçe Stadyumu nun son hali şoke etti! 4

Fethiyespor, Galatasaray maçının bilet fiyatlarını 5 bin, 7 bin 500, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL olarak belirledi. Biletlerin sadece Fethiyespor Cafe ve Fethiyespor Store mağazasında satılacağı açıklandı. Öte yandan daha önce VIP biletleri de 20 bin TL'ye satan Fethiyespor yönetimi takımlarla birlikte seremoniye çıkmak isteyen çocukların ailelerinden de 25 bin TL seremoni paketi talep etmişti.

BAŞKAN VEKİLİ DUYURDU!

Galatasaray maçı öncesi Fethiye İlçe Stadyumu nun son hali şoke etti! 5

Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, "İlk defa 4 büyüklerden, ülkenin güzide kulüplerinden Galatasaray'ı ilçemizde ağırlayacağız. Mümkün olduğunca çok kişinin Fethiyespor'umuz ve Galatasaray'ı izlemesini istiyoruz.

Buradaki gayemiz elbette Galatasaray'ı izlemek ama aynı zamanda bir dünya markası olan Galatasaray ile ilçemizin de tanıtımına katkı sağlamak.

Deprem analiz raporları olumsuz çıkan stadın betonarme tribünün yıkıldı. Onun yerine 3 bin kişilik portatif bir tribün yapıyoruz." dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afrika onu konuşuyor, ne yaptın Osi! DurdurulamıyorAfrika onu konuşuyor, ne yaptın Osi! Durdurulamıyor
Arda Güler, tatilini Bolu’da yapıyorArda Güler, tatilini Bolu’da yapıyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Fethiyespor stadyum son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.