Afrika onu konuşuyor, ne yaptın Osimhen! Durdurulamıyor

Afrika Uluslar Kupası’nda grup aşamasının ikinci haftası nefes kesen mücadelelere sahne olurken, Nijerya Milli Takımı Tunus karşısında aldığı kritik galibiyetle bir üst tura göz kırptı.

İKİNCİ HAFTADA ZORLU RANDEVU

Turnuvanın ilk maçında Tanzanya’yı 2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Nijerya, ikinci hafta mücadelesinde Tunus ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma, grup sıralaması açısından büyük önem taşıdı.

OSİMHEN VE NDIDI SAHNEDE

Nijerya’da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Wilfred Ndidi mücadeleye ilk 11’de başladı. İki yıldız oyuncu da takımın oyun planında kilit rol üstlendi.

GOL PERDESİNİ OSİMHEN AÇTI

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Nijerya, aradığı golü devre bitmeden buldu. 44. dakikada Lookman’ın asistinde ağları havalandıran Victor Osimhen, takımını soyunma odasına 1-0 önde taşıdı.

Osimhen, gol sonrası Tunus yedek kulübesini işaret edince hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Yıldız futbolcunun bu hareketi karşılaşmaya damga vuran anlardan biri oldu.

GRUPTAN ÇIKIŞA BİR ADIM

Nijerya’nın bu maçı kazanması halinde puanını 6’ya yükseltmesi ve gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor. Afrika temsilcisi, C Grubu’ndaki son karşılaşmasını 30 Aralık 2025’te Uganda’ya karşı oynayacak.

DURDURULAMAYAN OSİMHEN

Form grafiğiyle dikkat çeken Victor Osimhen, son 14 maçta 15 kez gol sevinci yaşadı. 2025 yılı genelinde ise 49 karşılaşmada 46 gol atarak etkileyici bir performansa imza attı.