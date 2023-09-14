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Fenerbahçe'den ayrıldı, İstanbul ekibine imzayı attı! Nazım Sangare ile yollar ayrıldı

14.09.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Nazım Sangaré transferi için anlaşmaya vardı. Nazım, bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı attı.

Fenerbahçe'den ayrıldı, İstanbul ekibine imzayı attı! Nazım Sangare ile yollar ayrıldı
Nazım Sangare

Nazım Sangare

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de kadro planlaması içerisinde yer almayan ve takım bulması istenen Nazım Sangare, İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

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Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin maaş yükünden kurtulmak için Fatih Karagümrük'e bonservissiz olarak bıraktı. İstanbul temsilcisi için sağlık kontrollerinden geçen Nazım Sangare resmi imzayı attı.

1.7 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

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Fenerbahçe'ye 1.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2020 yılında transfer olan Nazım Sangare, istenilen performansı sarı-lacivertli forma altında sergileyememişti.

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