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Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

22.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, İstanbul Sözleşmesi konusunda yaşananlar sonrası bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşnmesi ile ilgili aldığı kararın gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen,

Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten,

Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; "Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!" diyen

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Sözleşmesi
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