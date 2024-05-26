Fenerbahçe'den İstanbulspor maçı paylaşımı: Ateşi yaktı! Galatasaray ve Mert Hakan Yandaş detayı...

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu bu akşam belli olacak. Saat 19.00'da Kadıköy'de İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Konya'da olacak. Galatasaray'ın Konya'da mağlup olması halinde Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u yenerse şampiyonluğa ulaşacak.

DERBİ MORALİYLE SAHAYA ÇIKACAKLAR

Tüm hesapları galibiyet üzerine yapan İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray'ı geçen hafta sahasında 10 kişiyle 1-0 mağlup etmenin moraliyle sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DEN MAÇ PAYLAŞIMI

Tüm Türkiye, nefeslerini tutup saat 19.00'da başlayacak mücadelelere kilitlenirken, Fenerbahçe'den maç paylaşımı geldi.

GALATASARAY VE MERT HAKAN YANDAŞ DETAYI

Resmi hesaptan paylaşılan videoda son oynanan Galatasaray derbisinin görüntüleri yer alırken; Mert Hakan Yandaş detayı da dikkat çekti.

55 saniyelik videoda derbi sonrası tartışmaların hedefi olan ve 4 maç ceza alan Yandaş'ın görüntülerine de ağırlık verildiği görüldü.