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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk düğümü çözülüyor! İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması: 'İstatistikler de gösteriyor ki...'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.05.2024 09:38
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk düğümünün bu akşam çözülecek. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk için 1 puanın yettiği maçta Konyaspor'un konuğu olacak. Sarı-Lacivertliler ise şampiyonluk için evinde İstanbulspor'u yenip Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısında futbolcularına motivasyon konuşması düzenledi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk düğümü çözülüyor! İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması: 'İstatistikler de gösteriyor ki...'

Ezeli rekabette Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00’da İstanbulspor’u konuk edecek. Müsabaka öncesi Sarı-Lacivertliler, 37 haftada 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 96 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Sarı-Siyahlılar ise 37 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı ve 16 puanla son sırada yer alıyor.

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Fanatik'te yer alan habere göre, İstanbulspor’un ayrıca Trabzonspor maçında sahadan çekilmesi sonrası 3 puan cezası bulunuyor. Şampiyonluk ve ligden düşme ihtimali bulunan takımların maçlarının aynı saatte oynanacağı son haftada Fenerbahçe, İstanbulspor’u yenerek, ezeli rakibinin Konyaspor deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe’nin, ezeli rakibi karşısında ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.

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LİGDE 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta Sarı-Lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de Sarı-Siyahlılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

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26 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-Lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2’şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

‘İNANCIMIZI KAYBETMEDİK’

Galatasaray’ı yenip gözünü son maça çeviren Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal takıma inanç yükledi. Oyuncularıyla dün bir toplantı yaparak, “Bu sezonki son maçımıza çıkacağız. Daha önce de söyledim. Ben şampiyonluk inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Sizler de Galatasaray’ı 10 kişi kaldığınız maçta rakip sahada yenip, şampiyonluğu en az benim kadar istediğinizi herkese gösterdiniz. Şu ana kadar ortaya koyduğunuz kazanma azmi ile bizlerden özlemle şampiyonluk bekleyen taraftarımızın umutlarını hep diri tuttunuz” diyerek takıma teşekkür eden Kartal, şöyle devam etti:

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‘ONLAR DA KAYBEDEBİLİR’

“Futbolun güzelliği her sonuca açık olmasından geliyor. İstatistikler de gösteriyor ki, Galatasaray Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetmiş. Biz nasıl Konya’da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Sezon başından beri nasıl disiplinle çalıştığınızı herkes biliyor. Son maça da bu disiplinle hazırlandınız. Çıkıp gücünüzü gösterin.”

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