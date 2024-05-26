Süper Lig'de şampiyonluk akşamı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Konya ve İstanbul'da nefesler tutuldu, Türkiye 19.00'a kilitlendi

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu bu akşam oynanacak 38. hafta mücadeleleriyle sona erecek. Bir yanda şampiyonluk heyecanı, diğer yanda ligde kalma mücadelesi yaşanacak. Türkiye'nin nefesini tutarak takip edeceği maçlar saat 19.00'da aynı anda başlayacak.

GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyon olabilmek için bu sezon son kez sahaya çıkacak. 90 dakika sonunda Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonu belli olacak. Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 99 puana sahip olan Galatasaray'a bugün Konya'dan alacağı 1 puan bile şampiyonluk için yetecek. Okan Buruk'un öğrencileri geçen hafta kendi evlerinde yaşadıkları derbi şoku sonrası, Konya'da şampiyonluk turu atmak için sahaya çıkacak.

SON 3 MAÇTIR KONYA'DA KAZANMIYOR

Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybeden Galatasaray, bu akşam şanssızlığı da kırarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

OKAN BURUK, KADRODA DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran sarı-kırmızılılarda Ziyech dışında eksik futbolcu olmazken, Okan Buruk'un kadroda değişiklikler yapacağı öğrenildi. Son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması beklenirken, Abdülkerim Bardakçı ve orta sahada ise Berkan Kutlu'nun; Nelsson ve Kerem Demirbay'dan formayı alacağı söyleniyor.

KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

17 maçtır yenilmeyen Galatasaray'ı deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe ise şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı bildi. Son haftaya 96 puanla liderin 3 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, taraftarının önünde bu akşam İstanbulspor'u konuk edecek. Küme düşen İstanbulspor önünde Kadıköy'de galibiyetten başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Konya'da olacak.

Ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmeyen Fenerbahçe'de moraller en üst seviyede. Hafta boyunca şampiyonluk konuşmaları Samandıra'ya hakim olurken, 20.45'te mutlu sona ulaşmak en büyük arzu. Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.

İSTANBULSPOR: Mücahit, Okan, Mehmet, Deli, Coly, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou.







