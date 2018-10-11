Fenerbahçe'den Jailson açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, Jailson ile ilgili çıkan haberlerden dolayı bir açıklama yayımladı.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:
''Jailson'u takıma aldığımızda gerekli tüm sağlık testlerine girdi ve hepsinden olumlu sonuç aldık. Kendisinin sağlık bakımından bir sorunu bulunmamaktadır. Gazetelerde çıkan haberlerin bir gerçekçiliği yoktur. Bununla birlikte Jailson'ın Spartak Trnava maçındaki toplam koşu mesafesi 10.932 metre olmuştur. Bu maçtan sadece 3 gün sonraki Başakşehir maçında toplam koşu mesafesi ise 11.119m oldu. Bu maçta takımın en çok koşan 2. oyuncusu oldu. Spartak Trnava maçı ile Başakşehir maçı arasında sadece 3 gün toparlanma süresi de göze alındığında ortaya konulan iddiaya somut kanıtlarıyla da net bir cevap olmuştur'.'
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