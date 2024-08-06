SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.08.2024 16:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü’nde Sportif Direktörü Mario Branco, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynanacak Lille maçı öncesi Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camiadan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

MOURINHO AÇIKLAMASI

b34ee18e97ec488683cd03d87c071b02

"Bugün dış basın kaynaklı olarak gündeme yansıyan haberler üzerine Kulübümüzün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sportif Direktörümüz Mario Branco, Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili düzeltme yapmıştır.

İlgili basın kuruluşuna sadece Takımımızın Lille maçını değerlendirdiğini ifade eden Branco; bugün servis edilen Jose Mourinho görüşmeleri ile ilgili bölümün, Kulübümüzün kongre döneminde gerçekleştirildiğini ve bugün servis edilen metinde birisi geçmişte olmak üzere iki ayrı röportajdan bölümlerin birleştirilmiş olduğunu söyledi.

O dönemde yaptığı açıklamalarda da başkan adayları ile ilgili asla yorum yapmadığını ifade eden Mario Branco, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşme sürecini ve ilk görüşmeyi kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladığını söyledi.

Sportif Direktörümüz ayrıca böylesi önemli bir maç gününde bu konuların gündeme getirilmesinden de duyduğu rahatsızlığı sözlerine ekledi."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Şato villalar yıllardır boş duruyordu... Karar verildi

Şato villalar yıllardır boş duruyordu... Karar verildi

ETİD Başkanı: Artık kimse yurt dışından ucuza alışveriş yapamayacak

ETİD Başkanı: Artık kimse yurt dışından ucuza alışveriş yapamayacak

Filenin Sultanları Çin'e geçit vermedi!

Filenin Sultanları Çin'e geçit vermedi!

İki ezeli rakibin taraftarlarını heyecanlandırmıştı! Liverpool imza attırıyor

İki ezeli rakibin taraftarlarını heyecanlandırmıştı! Liverpool imza attırıyor

Nobre, Rüştü, Aurelio... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan yıldızlara bir yenisi daha eklenebilir!

Nobre, Rüştü, Aurelio... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan yıldızlara bir yenisi daha eklenebilir!

Paris'i gezmek istemişti! Ünlü kadın yüzücü ihraç edildi

Paris'i gezmek istemişti! Ünlü kadın yüzücü ihraç edildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.