Fenerbahçe'den KAP'a UEFA açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'ndan gelen yazı hakkında KAP'a açıklamada bulundu.
İşte Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama:
"UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması'na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz € 10 milyon olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın € 20 milyon'u aşması durumunda ise Yargı Dairesi'ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle € 57,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.
Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.
Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2,5 mn EUR kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
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