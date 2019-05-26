SPOR

Fenerbahçe'den KAP'a UEFA açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'ndan gelen yazı hakkında KAP'a açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den KAP'a UEFA açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'ndan gelen yazı hakkında KAP'a açıklamada bulundu.

İşte Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama:

"UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması'na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz € 10 milyon olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın € 20 milyon'u aşması durumunda ise Yargı Dairesi'ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle € 57,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.

  • a) UEFA Gelirlerinden 2,5 mn EUR kesinti yapılması,
  • b) Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,
  • c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması

Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2,5 mn EUR kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.

  • Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019'da ilgili taraflarca imzalanması ve,
  • TFF'nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019'da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladıYıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı
F.Bahçe sezonu evinde kapatıyorF.Bahçe sezonu evinde kapatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe kap uefa

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig'de transfer! 3 yıllık anlaşma

Süper Lig'de transfer! 3 yıllık anlaşma

Kocaman açıkladı! Ayrılık olacak

Kocaman açıkladı! Ayrılık olacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den KAP'a UEFA açıklaması

Fenerbahçe'den KAP'a UEFA açıklaması

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor

F.Bahçe sezonu evinde kapatıyor

Emre Belözoğlu'ndan sonra Mert Günok da Fenerbahçe'ye dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Başakşehir'de Comolli sürprizi!

Başakşehir'de Comolli sürprizi!

Fenerbahçe eksik çalıştı

Fenerbahçe eksik çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.