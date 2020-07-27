Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya flaş Thiam takası teklifi

Fenerbahçe'de yönetim, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ın transferini takas yoluyla bitirmek istiyor. Bunun için Lacivert-Beyazlılar'a Murat Sağlam ve Michael Frey'in bonservisiyle, Muhammed Gümüşkaya'nın ise kiralık olarak önerilmesi bekleniyor.

Öte yandan Kasımpaşa cephesinin ise Fenerbahçe'den Thiam'a karşılı Miha Zajc'ı isteyeceği iddia edildi.

27 yaşındaki Thiam 24 lig maçında 11 gol kaydetti. (Akşam)

