Fenerbahçe'den Kayserispor maçı öncesi bir açıklama daha! ''Kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır''

Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'daki mücadeleye Fenerbahçe taraftarının alınmamasına yönelik karar aldı. Fenerbahçe alınan bu karar sonrası sert bir açıklama yayımladı ve Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun tebligatını paylaştı.
Fenerbahçe: "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."