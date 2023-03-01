Fenerbahçe'den Kayserispor maçı öncesi bir açıklama daha! ''Kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır''

Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'daki mücadeleye Fenerbahçe taraftarının alınmamasına yönelik karar aldı. Fenerbahçe alınan bu karar sonrası sert bir açıklama yayımladı ve Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun tebligatını paylaştı.

"KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK KARARIN TEBLİGATI TARAFIMIZA ULAŞMIŞTIR"

Fenerbahçe: "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."



