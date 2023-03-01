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Fenerbahçe'den Kayserispor maçı öncesi bir açıklama daha! ''Kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır''

01.03.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Cumartesi günü Kayserispor ile karşılacak. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir karar alındı. Fenerbahçe taraftarı, Kayseri deplasmanında takımıyla birlikte olamayacak. Bu karar sonrası sarı-lacivertli kulüp, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun tebligatını paylaştı

Fenerbahçe'den Kayserispor maçı öncesi bir açıklama daha! ''Kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır''

Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'daki mücadeleye Fenerbahçe taraftarının alınmamasına yönelik karar aldı. Fenerbahçe alınan bu karar sonrası sert bir açıklama yayımladı ve Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun tebligatını paylaştı.

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"KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK KARARIN TEBLİGATI TARAFIMIZA ULAŞMIŞTIR"

Fenerbahçe: "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."

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