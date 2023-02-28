Kayserispor - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak? Kayserispor - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre; 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. İşte, Kayserispor - Fenerbahçe maçına ilişkin yapılan açıklama ve detaylar...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacağı kaydedildi.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

