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Kayserispor - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak? Kayserispor - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

28.02.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor - Fenerbahçe maçına dair Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'daki mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada 'seyirci kararı' detay dikkat çekti. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak? İşte, Kayserispor - Fenerbahçe maçına ilişkin yapılan açıklama...

Kayserispor - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak? Kayserispor - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre; 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. İşte, Kayserispor - Fenerbahçe maçına ilişkin yapılan açıklama ve detaylar...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacağı kaydedildi.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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