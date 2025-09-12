SPOR

Fenerbahçe'den kısa süre önce ayrılan teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni takımı açıklanıyor! İngiltere'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde Benfica maçlarının ardından görevden aldığı Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli teknik adam İngiliz ekibi West Ham United’ın listesinde…

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de performansı sıkça eleştirilen teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica maçlarının ardından görevden alınmıştı. Ünlü teknik adam sarı lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra birkaç takımla görüşse de henüz bir takıma imza atmamıştı. Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre ise yıldız teknik adam İngiltere’ye geri dönüyor.

POTTER GİDİYOR, MOU GELİYOR!

Football Insider'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun yeni adresi West Ham United olabilir. Graham Potter'la yolları ayırmaya hazırlanan West Ham United, Portekizli çalıştırıcının bir sonraki durağı olmaya aday.

‘‘İLGİLENECEKTİR’’

Eskiden Manchester United ve Blackburn'de görev yapan ve Premier Lig ekipleriyle hala yakın bağı olan scout şefi Mick Brown, Mourinho'nun West Ham United'dan gelecek bir teklifle çok net şekilde ilgileneceğini belirtti.

‘‘EVİNE DÖNMEK İSTEYECEKTİR’’

Brown açıklamasında, "Jose Mourinho, West Ham'ın başına geçmek isteyecektir. Londra'ya dönmek istiyor, orada hala bir evi olduğunu biliyorum ve şehirde yaşamayı seviyor, bu yüzden geri dönmesini sağlayacak bir iş çıkarsa, elbette ilgilenecektir." dedi.

Brown, ''Londra kulüplerine bakıldığında, pek fazla seçeneği yok. Chelsea, hayır, Tottenham, hayır, Arsenal, hayır. West Ham, evet, muhtemelen. Fulham ve Palace belki. Bence West Ham bu listede öne çıkan kulüp ve bu büyük bir olasılık. Potter'ın şu anda kovulacağına inanmıyorum, ancak hazırlıklı olmalılar ve eğer böyle bir karar alırlarsa onun yerine geçecek olası adayları sıraya koymalılar." ifadelerine yer verdi.

