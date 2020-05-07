SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! 'Bir personelimizde koronavirüs tespit edildi'

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! 'Bir personelimizde koronavirüs tespit edildi'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.05.2020 21:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yapılan koronavirüs testi sonrasında bir çalışanda pozitif sonuç çıktığını ve idmanın iptal edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! 'Bir personelimizde koronavirüs tespit edildi'

Fenerbahçe, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 çalışanda Kovid-19 tespit edildiğini ve yarın (8 Mayıs) yapılacak idmanın iptal edildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
F.Bahçe'den flaş ayrılık açıklaması!F.Bahçe'den flaş ayrılık açıklaması!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

Flaş! Yılın transfer bombası patlıyor

Flaş! Yılın transfer bombası patlıyor

Survivor Sercan Yıldırım'ın babasından olay sözler

Survivor Sercan Yıldırım'ın babasından olay sözler

F.Bahçe'den flaş ayrılık açıklaması!

F.Bahçe'den flaş ayrılık açıklaması!

TFF'den sözleşmelere ilişkin tavsiye kararı açıkladı

TFF'den sözleşmelere ilişkin tavsiye kararı açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 10 yorum
koskocaman fenerbahçe cumhuriyetinde ilk vaka bildirimi geçmiş olsun Fenerbahçe geçmiş olsun Türkiye
Zaten daha önceden de vardı geçmiş olsun fenerbahçe
çok İdman yapmıştınız biraz dinlenin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! 'Bir personelimizde koronavirüs tespit edildi'

Fenerbahçe'den koronavirüs vakası!

Fenerbahçe'den Süper Lig'in başlaması ile ilgili açıklama

F.Bahçe'den flaş Süper Lig açıklaması!

Tolgay Arslan: Deplasman maçları zor olacak

Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar!

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh ayrılacak iddialarını yalanladı

F.Bahçe'den flaş ayrılık açıklaması!

Yılın transfer bombası patlıyor! Gökhan Gönül ve Mehmet Ekici

Flaş! Yılın transfer bombası patlıyor

Tottenham Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'de ısrarcı

İngiliz devinin Vedat Muriqi ısrarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.