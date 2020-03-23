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Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'e destek yağıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 22:21 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'e destek yağıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandığını açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
sapına kadar fenerliyim.. geçmiş olsun...
Geçmiş olsun imparator sen bunuda yenersin
Geçmiş olsun İmparator.
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