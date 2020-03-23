Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'e destek yağıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandığını açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TRABZONSPOR'DAN DA DESTEK MESAJI
BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK MESAJI
BAŞAKŞEHİR'DEN DESTEK MESAJI
Fatih Terim koronavirüse yakalandı!
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi!
G.Sarayın yıldızının eşinden açıklama! "Eve dönmek istiyoruz"
Kruse'den koronavirüs açıklaması! "Aptalca..."
Beşiktaş aradığı sağ beki Liverpool'da buldu!
Beşiktaş'a Mohamed Elneny müjdesi!
Fenerbahçe "online" idmanlara başlıyor
Caleb Ekuban'ı %53'ü istemiyor!
Merih Demiral koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!
Ibrahimovic Milan'dan ayrılıyor! İşte nedeni!
Sosa'dan tepki "Bizim çocuğumuz yok mu?"
Kenan Karaman'dan çağrıya destek
Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı
Okuyucu Yorumları 12 yorum