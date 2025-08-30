SPOR

Fenerbahçe'den kovulan Mourinho'dan çok sessiz veda! Türkiye'den böyle ayrıldı, o detay herkesin dikkatini çekti

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Türkiye'den ayrılırken havaaalanında görüntülendi. Büyük bir coşku ve kalabalıkla karşılanan tecrübeli çalıştırıcının gidişi ise bir o kadar sessizdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından görevden alınan ünlü teknik direktör, Portekiz'e dönmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

TEK BAŞINA AYRILDI

Türkiye'ye geldiğinde büyük bir coşkuyla, havaalanında yüzlerce Fenerbahçeli taraftar tarafından karşılanan Mourinho'nun gidişi ise sakin geçti. Havaalanında görüntülenen deneyimli çalıştırıcı, yalnız başına olduğu dikkat çekti. Mourinho, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.

AÇIKLAMA YAPMADI

Gelişi sırasında Türkiye'de büyük yankı uyandıran Portekizli teknik adamın, gidişinde yalnız olması sosyal medyada çokça konuşuldu. Mourinho, havaalanında sık sık telefonuyla ilgilenirken herhangi bir açıklama yapmadı.

İŞTE O ANLAR:

