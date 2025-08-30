Fenerbahçe'den kovulan Mourinho'dan çok sessiz veda! Türkiye'den böyle ayrıldı, o detay herkesin dikkatini çekti

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından görevden alınan ünlü teknik direktör, Portekiz'e dönmek üzere Türkiye'den ayrıldı.
Türkiye'ye geldiğinde büyük bir coşkuyla, havaalanında yüzlerce Fenerbahçeli taraftar tarafından karşılanan Mourinho'nun gidişi ise sakin geçti. Havaalanında görüntülenen deneyimli çalıştırıcı, yalnız başına olduğu dikkat çekti. Mourinho, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.
Gelişi sırasında Türkiye'de büyük yankı uyandıran Portekizli teknik adamın, gidişinde yalnız olması sosyal medyada çokça konuşuldu. Mourinho, havaalanında sık sık telefonuyla ilgilenirken herhangi bir açıklama yapmadı.
🛫 Jose Mourinho'nun Türkiye'den ayrılış görüntüleri pic.twitter.com/XYUePFvwbh— AA SPOR (@aa_spor) August 30, 2025
➡️ Türkiye'den Portekiz'e dönmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Jose Mourinho, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi https://t.co/rfIkDv0BB6 pic.twitter.com/fVqtbv4ba9— AA SPOR (@aa_spor) August 30, 2025
