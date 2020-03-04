SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe’den köy camisine yardım

Fenerbahçe’den köy camisine yardım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulubü Tesisleri'nin bulunduğu Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan Merkez Cami'nde bakım onarım masraflarını, sarı-lacivertliler üstlendi.

Fenerbahçe’den köy camisine yardım

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı olan Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan Merkezi Cami’nde bakım onarım çalışmaları yapıldı.

101

Yapılan çalışmalar kapsamında köy caminin halılarının tamamı değiştirildi. Elektrik aksamının yanı sıra avizeleri yenilenen caminin tüm temizliği de yapıldı. Camide bakım onarım çalışmalarının tamamının sona erdiğini dile getiren köy muhtarı Cihan Bayrak, desteklerinden ötürü Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.

Bayrak, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Camide halıların değişiminden diğer yapılan tüm işlemlere kadar destek oldular" dedi.

105

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duzce kaynasli Bıçkıyanı Köyü Fenerbahçe Spor Kulubü Tesisleri

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Trabzonspor tur için avantajı kaptı

Trabzonspor tur için avantajı kaptı

Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe’den köy camisine yardım

F.Bahçe'den köy camisine yardım

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus için sert rakip

F.Bahçe'de yeni hoca gelişmesi!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'dan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Vedat Muriqi'den Ersun Yanal açıklaması: En iyisini hak ediyor!

Vedat Muriqi'den Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı

Fenerbahçe'de şok sakatlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.