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Fenerbahçe'den Lefter'i anma mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2021 12:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kulübü, efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yıl dönümünde andı.

Fenerbahçe'den Lefter'i anma mesajı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950'de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, fileleri 14 kez havalandırarak gol kralı oldu.

Türkiye Ligi'nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsane isim, sarı lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazandı. 43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter’in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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