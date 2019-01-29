Fenerbahçe'den Leroy Fer sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isim için hamle yaptı.

Transferde sürpriz gelişme

Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen Leroy Fer için Fenerbahçe devreye girdi.

İngiliz ve İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'in transferi için Swansea ile görüşmeye başladı.

Swansea City, takımın önemli isimlerinden olan Fer'i bırakmak istemese de oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitmesinden dolayı, iyi bir teklife bırakma ihtimali de bulunuyor.