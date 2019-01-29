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Fenerbahçe'den Leroy Fer sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.01.2019 08:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, transferin bitimine birkaç gün kala Leroy Fer için atağaa kalktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isim için hamle yaptı.

Transferde sürpriz gelişme

Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen Leroy Fer için Fenerbahçe devreye girdi.

Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen Leroy Fer için Fenerbahçe devreye girdi.

İngiliz ve İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'in transferi için Swansea ile görüşmeye başladı.

İngiliz ve İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'in transferi için Swansea ile görüşmeye başladı.

Swansea City, takımın önemli isimlerinden olan Fer'i bırakmak istemese de oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitmesinden dolayı, iyi bir teklife bırakma ihtimali de bulunuyor.

Swansea City, takımın önemli isimlerinden olan Fer'i bırakmak istemese de oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitmesinden dolayı, iyi bir teklife bırakma ihtimali de bulunuyor.

Hollandalı oyuncu bu sezon Swansea City formasıyla 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi. (SPORX)

Hollandalı oyuncu bu sezon Swansea City formasıyla 23 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi. (SPORX)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Leroy Fer swansea city

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