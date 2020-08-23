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Fenerbahçe'den Mandzukic ve Godin hamlesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2020 08:38 | Son Güncelleme

Jose Sosa, Novak, Caner Erkin, Gökan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer henüz bitmiş değil. Gündeme Godin ve Mandzukic gibi isimler geldi. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı laciverli ekipte çalışmalar devam ediyor. İşte F.Bahçe'nin listesindeki futbolcuların son durumu. Godin, 2019-20 sezonunda Inter formasıyla 36 resmi maçta 2800 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistle oynadı. Mandzukic ise, Al Duhail ile 2019-20 sezonunda 7 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe'den Mandzukic ve Godin hamlesi

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertlilerin listesinde olan savunma oyuncusu Diego Godin ve bonservisi elinde olan golcü Mario Mandzukic'in menajeri Ferreira Pompeo İstanbul'a geldi.

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Sarı lacivertliler adına transfer görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu iki isim için menajeri ile görüşecek. Zirvede iki oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer şartları görüşülecek.

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Şartların Fenerbahçe'nin ekonomik durumuna uygun olması halinde transfer bitirilmeye çalışılacak. 34 yaşındaki Godin, 2019-20 sezonunda Inter formasıyla 36 resmi maçta 2800 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistle oynadı.

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34 yaşındaki Hırvat golcü Mario Mandzukic, Al Duhail ile 2019-20 sezonunda 7 resmi maça çıktı ve 572 süre alıp 1 gol attı.

(AJANSSPOR)


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