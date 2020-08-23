Fenerbahçe'den Mandzukic ve Godin hamlesi

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertlilerin listesinde olan savunma oyuncusu Diego Godin ve bonservisi elinde olan golcü Mario Mandzukic'in menajeri Ferreira Pompeo İstanbul'a geldi.

Sarı lacivertliler adına transfer görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu iki isim için menajeri ile görüşecek. Zirvede iki oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer şartları görüşülecek.

Şartların Fenerbahçe'nin ekonomik durumuna uygun olması halinde transfer bitirilmeye çalışılacak. 34 yaşındaki Godin, 2019-20 sezonunda Inter formasıyla 36 resmi maçta 2800 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistle oynadı.

34 yaşındaki Hırvat golcü Mario Mandzukic, Al Duhail ile 2019-20 sezonunda 7 resmi maça çıktı ve 572 süre alıp 1 gol attı.

(AJANSSPOR)