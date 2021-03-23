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Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo hamlesi

23.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda Erol Bulut ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu Fenerbahçe'de teknik direktörlük adına ismi geçen son aday River Plate ile büyük başarılara imza atan Arjantinli Marcelo Gallardo oldu.

Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo hamlesi

Süper Lig'de zirve adına mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gündemdeyken flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'den son haberlere göre Fenerbahçe, River Plate'de önemli başarılara imza atan Marcelo Gallardo ile ilgileniyor.

TNT Sports'ta yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin Gallardo için ekonomik anlamda iyi bir teklif yapacağını ve bu teklifin de Arjantinli teknik adam tarafından olumlu değerlendirilebileceğini aktardı.

2014'ten bu yana River Plate'in başında bulunan Marcelo Gallardo, 2014'te Sudamericana şampiyonluğu ile başladığı Arjantin ekibinde 2015 ve 2018 yıllarında da Copa Libertadores zaferleri yaşadı.

Arjantin'deki başarıları ile birçok önemli ekibin dikkatini çeken 45 yaşındaki teknik adamın ismi özellikle Ernesto Valverde dönemi sonrası Barcelona ile anılmış fakat Barcelona'nın geciken teklifi nedeniyle sezona River Plate ile başlayan Gallardo'nun sezon başladıktan sonra ayrılmayı kabul etmediği iddia edilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
avrupa ve güney amerika ekolu bi tarafta şimdi hangi ekolu seçersen o ekole uygun oyuncu alacan bu bağlamda löw kendini kanıtlamış ama son dönemde sıkıntılı bir hoca arjantinli hoca dolu dizgin ama bu ekolde bu tarlalarda ne yapar ne kadar bizim ekolu tanıyor kaldı ki bizim takım uluslararası bir yelpazede her milletten oyuncu var ama kimi alırsan al en az 1 sene isteyecek başarı için bu seferde hocanın alışmasını bekleyeceğiz kaldı ki görünen takımın yarısı gene değişecek offf offff

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