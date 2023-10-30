Fenerbahçe'den Mauro Icardi'ye 'Edin Dzeko'lu gönderme! Penaltı detayı dikkat çekti...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-0'lık üstünlükle tamamladı ve 10'da 10 yaparak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Erdem (k.k), 43. dakikada İrfan Can Kahveci ile 65, 77 ve 87. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Tam 12 yıl sonra hat-trick yapan Bosnalı yıldızla ilgili sarı - lacivertli kulübün X hesabından flaş bir paylaşım yapıldı.

PENALTI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin paylaşımında; Edin Dzeko'nun kral tacıyla oturduğu görsel yer alırken, hemen yanındaki tahtada "10 maç, 10 gol, 4 asist, 0 penaltı" yazılı istatistik bulundu.

MAURO ICARDI GÖNDERMESİ

Sarı - lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan gönderinin Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye gönderme olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı ve en çok konuşulanlar arasında yer buldu.

⚽️Fenerbahçe'den Dzeko paylaşımı:



10 maç

10 gol

4 asist

0 penaltı https://t.co/lubG2UqQpl — Mynet Spor (@mynetspor) October 30, 2023







